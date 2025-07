Sheila Mello nega rumores de rivalidade com Scheila Carvalho

Sheila Mello, enfim, esclareceu os rumores de anos e afirmou que nunca teve uma rivalidade com Scheila Carvalho. Os boatos surgiram quando ela entrou no grupo É O Tchan em 1998. Em entrevista a podcast, a ex-dançarina explicou: "Nunca fui tretada com ela". E todo mundo achava que existia "ciumeira" e clima de competição, hein?



