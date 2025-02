Shakira estreia turnê no RJ com confusão, vaias a Piqué e calor de quase 40 graus

A geleia azedou! Apesar da grande expectativa e dos hits, o primeiro show de Shakira no Brasil divulgando a nova turnê foi tumultuado. Na apresentação do Rio de Janeiro na última terça-feira (12), teve confusão perto da fila com direto à presença da polícia, pausa de cinco minutos por causa de problemas técnicos e calor de quase 40 graus. E ainda rolaram vaias a Gerard Piqué, que traiu Shakira e inspirou o álbum ‘Las Mujeres Ya No Lloran’. A cantora ainda subirá ao palco em São Paulo nesta quinta-feira. (13)