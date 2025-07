Veja como foi a primeira audiência de conciliação entre a mãe de Marília Mendonça e Murilo Huff

A disputa pela guarda de Léo, filho de Marília Mendonça e Murilo Huff, teve a primeira audiência de conciliação em Goiânia (GO). Durante a audiência, três ex-funcionárias que cuidavam do menino de cinco anos foram ouvidas, duas em apoio a Murilo e uma a favor de Dona Ruth, a avó de Léo. Lembrando que ela acusou o cantor publicamente de não pagar pensão alimentícia, o que ele negou, apresentando até comprovantes de pagamento. Depois da audiência, Ruth publicou um vídeo nas redes sociais mostrando lembranças da criança, como os primeiros fios de cabelo. Veja!



