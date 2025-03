Atriz vencedora de prêmio em Cannes morre após luta contra doença rara Emilie Dequenne faleceu aos 43 anos em Paris, na França Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 17/03/2025 - 10h12 (Atualizado em 17/03/2025 - 10h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Emilie Dequenne lutava contra um câncer raro Reprodução/Instagram/@emiliedequenne

A atriz belga Emilie Dequenne morreu aos 43 anos no último domingo (16), em Paris, na França. Segundo sua família e seu agente, que anunciaram a morte à AFP, ela passou vários dias sob cuidados paliativos.

A artista revelou em outubro de 2023 que lutava contra um câncer agressivo da glândula suprarrenal, diagnosticado dois meses antes, que a mantinha afastada das filmagens.

Em dezembro, em entrevista a uma televisão francesa, ela afirmou que a doença estava cada vez mais agressiva, o que significava que “não viveria tanto quanto esperava”.

No dia 4 de fevereiro, Dia Mundial contra o Câncer, a atriz fez uma publicação no Instagram e escreveu: “Que batalha mais implacável! E não se escolhe…”.

‌



Emilie Dequenne estreou no cinema aos 18 anos em Rosetta, um filme dos cineastas belgas Jean-Pierre e Luc Dardenne, que rendeu a ela o prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes em 1999.

Em 2024, ela esteve no tapete vermelho de Cannes pela última vez com o marido, o ator Michel Ferracci, para celebrar o 25º aniversário do longa-metragem e apresentar seu último filme, com o título simbólico Survivre (Sobreviver).

‌



A artista deixa uma filha, Milla, nascida em 2002.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.