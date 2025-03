Claudia Alencar causa pânico em shopping após testar spray de pimenta no local Atriz afirmou que ganhou item do namorado e queria ‘ver como funcionava’ Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 24/03/2025 - 13h35 (Atualizado em 24/03/2025 - 13h48 ) twitter

Claudia Alencar causou tumulto em galeria no Rio de Janeiro Reprodução/Instagram/@claudiaalencaroficial

A atriz Claudia Alencar causou confusão em uma galeria em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, ao utilizar um spray de pimenta no ambiente.

Segundo a artista, ela ganhou o artefato de autodefesa do namorado, Emanuel Brito, e decidiu testar na porta do shopping “para ver como funcionava”. O gás se espalhou rapidamente e gerou pânico entre a plateia e o elenco de um espetáculo do Cine Joia, teatro do local.

O incidente, ocorrido cerca de uma hora antes do início da encenação, resultou em mal-estar e na desistência de aproximadamente 10 a 15 espectadores, que já haviam comprado ingressos. As informações são da colunista Fábia Oliveira.

O ator Dan Cruz, que faz parte do elenco da peça, contou que os artistas enfrentaram dificuldades para continuar com a apresentação devido à irritação causada pelo spray, com muitos sofrendo crises de tosse. A montagem, no entanto, foi mantida.

Claudia Alencar assistiu à encenação na primeira fileira, acompanhada do namorado, aplaudiu ao final e deixou o local sem pedir desculpas.

Em um pronunciamento enviado à Fábia Oliveira, ela deu detalhes do que aconteceu e se justificou pelo ocorrido.

“Eu avisei que era spray de pimenta, poderia ter ficado quieta, eu fui super honesta! Eu não sabia que, em um shopping fechado, aquilo se espalhava pelos três andares e ia ficar no Cine Joia. Eu não sabia disso. Não fiz por querer, foi tudo sem querer”, explicou.

A artista também pediu desculpas por sua ignorância. “Realmente deveria saber que dentro do lugar não podia fazer isso, mas eu não sabia nada. Sabia que podia afastar bandido, então foi isso que eu errei. Pelo medo e por querer me proteger, acabei complicando as coisas, mas foi tudo sem querer.”

