Claudia Alencar ganha festa surpresa de aniversário dos amigos O evento foi organizado por Pauli Ribeiro, e contou com a presença de JP Mantovani e Dayse Castro Erick Ricarte|Erick RicarteOpens in new window 13/08/2024 - 16h00 (Atualizado em 13/08/2024 - 16h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Claudia Alencar ganha festa surpresa de aniversário Reprodução/Divulgação

Em São Paulo, foi realizada uma celebração de aniversário surpresa para a atriz Claudia Alencar, na loja Manook, no Brooklin. O evento foi organizado por Pauli Ribeiro, com direito a bolo, brigadeiros e champanhe. Entre os famosos presentes estavam o blogueiro JP Mantovani e Dayse Castro.

A artista, que esteve internada por 6 meses, se emocionou ao chegar na loja e se deparar com a surpresa.

Ela está de passagem por São Paulo para cumprir uma agenda de trabalho e, em breve, começará a gravar o filme “Queen Lear” de Shakespeare, dirigido por Quentin Lewis, no qual interpretará a protagonista, Queen Lear, a rainha da milícia.

Sobre a artista:

Publicidade

Claudia Alencar é uma atriz, escritora e artista plástica brasileira, bastante conhecida por seu trabalho na televisão, teatro e cinema. Nascida em São Paulo, em 12 de julho de 1950, Claudia iniciou sua carreira artística na década de 1970 e ficou conhecida por sua participação em diversas novelas e minisséries da TV Globo, como “Dancin’ Days” (1978) e “Corpo a Corpo” (1984). Além da carreira na televisão, Claudia também tem uma presença significativa no teatro e no cinema, com uma trajetória marcada por personagens complexos e dramáticos.

Formada em Letras, Claudia é também autora de livros de poesia e crônicas. Em sua carreira multifacetada, ela combina suas habilidades artísticas com um forte interesse em filosofia, psicologia e espiritualidade, temas que frequentemente explora em seus escritos e palestras.