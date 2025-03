Esposa de Amado Batista esquece biquínis na lua de mel e recorre ao cartão de crédito do marido para resolver o perrengue Calita Franciele, 51 anos mais nova que o cantor bilionário, compartilha o momento de esquecimento com seus seguidores nas redes sociais Keila Jimenez|Keila JimenezOpens in new window 21/03/2025 - 14h57 (Atualizado em 21/03/2025 - 14h57 ) twitter

Durante a lua de mel, Calita Franciele cometeu uma pequena gafe e esqueceu todos os biquínis em casa Reprodução Instagram @calitafransouza

A nova esposa de Amado Batista, Calita Franciele, que tem 51 anos a menos que o cantor bilionário, está dando o que falar nas redes sociais! Durante a lua de mel, ela cometeu uma pequena gafe e esqueceu todos os biquínis em casa. Sim, ela foi para um destino paradisíaco, cheio de mar e peixes, e simplesmente não se deu conta da falta de trajes de banho para curtir a praia.

Mas como todo bom drama de celebridade, Calita não hesitou em dividir o momento de perrengue com seus seguidores! A dica? O bom e velho cartão de crédito do maridão Amado Batista, que deve resolver rapidinho a situação!

Quem nunca esqueceu alguma coisa importante, né? A lua de mel ainda tem muito para rolar, e, com certeza, os biquínis vão aparecer no caminho, se depender do bolso de Amado, claro!

