Henrique e Juliano choram ao realizar homenagem para Marília Mendonça em show de SP Entre lágrimas, a dupla chamou os filhos ao palco e prestou homenagem à cantora Keila Jimenez|Keila JimenezOpens in new window 07/07/2025 - 12h33 (Atualizado em 07/07/2025 - 12h33 )

Henrique e Juliano Show SP Reprodução/Instagram/@henriqueejuliano - 06.07.25

🔥 Três dias de explosão no coração de São Paulo!

Mais de 145 mil vozes cantando em coro no estádio LOTADO…

Mas o momento mais intenso foi quando Henrique & Juliano não seguraram o choro 💔

🎤 Entre lágrimas, eles pararam tudo para prestar uma homenagem de arrepiar à eterna rainha Marília Mendonça… E não foi só isso: os filhos no palco emocionaram o público inteiro 😭✨

‌



💬 Quem tava lá sentiu na pele a força desse encontro.

📍Um dos maiores shows da história da dupla.

‌



📹 Assista até o fim e se emocione com esse momento histórico!

