40 Minutos: o que Zé Felipe fez para virar ex mais rápido que lasanha de micro-ondas? Casamento de bilhões termina do nada e o Brasil inteiro quer saber: o que aconteceu nesses 40 minutos, Virgínia? Keila Jimenez 28/05/2025 - 11h58

Virginia aparece ao lado de Zé Felipe após término Reprodução/Instagram

O dia estava indo perfeitamente bem.

Virgínia em Portugal, aproveitando o sucesso profissional, os looks de milhões, as paisagens dignas de cartão-postal e, claro, atualizando os stories com tudo que a internet ama ver.

Primeiro story: “Olha quem chegou” — Zé Felipe, o marido, desembarca em solo europeu.

Segundo story: “Boa noite, amores” — Com direito a beijo de casal.

‌



Terceiro momento: nada. Ou melhor, um post seco no feed anunciando o fim do casamento de cinco anos. Direto, objetivo e com um pedido: “sem julgamentos”.

Mas é claro que o Brasil julgou. E vai seguir julgando.

‌



Estamos falando de milhões de seguidores, três filhos, vinte dancinhas de TikTok, dez mansões...

O país inteiro quer — e vai — saber: por que Virgínia e Zé Felipe se separaram?

‌



Afinal, o que pode transformar uma noite romântica em um anúncio de separação em menos de uma hora?

O que dá para acontecer em 40 minutos para acabar com o casamento mais assistido do país?

Virginia e Zé Felipe Reprodução/Instagram

Talvez Zé Felipe tenha entrado no jogo do Tigrinho e perdido a fortuna da família inteira, incluindo a Fazenda Talismã e todo o estoque da cachaça Cabaré.

Ou talvez Virgínia tenha pegado o celular dele escondido e descoberto que ele andava assistindo vídeos da Paolla Oliveira sambando em outros carnavais.

Pode ter sido o café da manhã no hotel cinco estrelas. Zé pediu cuscuz com feijão e pequi e ainda reclamou que o presunto cru estava cru. É o tipo de atitude que faz o amor pedir check-out antecipado.

Quem sabe tenha sido o filme da noite. Zé resolveu ver algo no streaming do hotel. Virgínia deixou ele escolher e, quando voltou para o quarto, ele estava assistindo Besouro Azul, da DC.

Teve também o momento musical: ele ligou o bluetooth no quarto, colocou a música nova dele no volume máximo, cantou junto, errou a letra e ainda dançou sozinho. O amor saiu pela janela e não voltou mais.

Para fechar com chave de ouro, Zé tentou fazer uma publicidade usando a base da Virgínia e soltou a seguinte pérola:

“Usei e fiquei com a cara da minha mãe.”

Esse tipo de depoimento não vende nem produto, nem relacionamento — e ainda causa crise familiar.

Ou talvez… tenha sido só a vida mesmo.

Zé Felipe e Virgínia Fonseca mostram detalhe do aniversário da primogênita e chamam a atenção

Pode ser que não tenha sido nada disso. Talvez tenha sido só o desgaste. Um pensamento que surgiu no banho. Um clique emocional. Uma conversa difícil. Uma expectativa que era tipo paçoca: do nada, esfarelou.

O fato é que, 40 minutos depois de um beijo nos stories, tudo acabou.

E o que eu acho?

Eu não “acho” nem a ponta do durex aqui de casa, imagina tudo sobre o fim do casamento da Virgínia?

Mas posso supor que o Zé já deva estar preparando uma música nova com as palavras-chave de sempre: “então senta”, “pá nessa malvada”, “sacadão”, “rebolada”. Para o desespero da humanidade, claro.

Virgínia já postou uma publicidade com legenda reflexiva, vídeo com olhar triste dizendo que está tudo bem. Vem aí uma linha de florais de autoajuda ou algo do tipo.

E o Leonardo? Está pescando. Literalmente. Pescou uma traíra daquelas. Tá lá no story dele.

