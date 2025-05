Virginia e Zé Felipe negam marketing e dizem que casamento não vai terminar em ‘barraco’ Virginia e cantor optaram por terminar o relacionamento para evitar brigas Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 28/05/2025 - 10h51 (Atualizado em 28/05/2025 - 11h25 ) twitter

Virginia e Zé Felipe falam pela primeira vez após término de relacionamento Reprodução/Instagram

Zé Felipe e Virginia vieram a público explicar a separação depois de cinco anos juntos. Em post nas redes sociais os dois apareceram juntos falando que não é uma jogada de marketing e foi uma decisão de ambos para evitar possíveis brigas, eles “optaram pela honestidade e não por uma vida de aparências”.

Virginia publicou o relato diretamente de Coimbra, Portugal, onde está para acompanhar o show de Zé Felipe, nesta quarta-feira (28) e afirmou que a história não vai terminar em barraco, será?

