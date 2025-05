Coincidência? Três relacionamentos, incluindo Zé Felipe e Virginia, acabam após festa de filho de Leonardo O aniversário do filho do sertanejo não deu sorte para casais da mesma família Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 28/05/2025 - 08h51 (Atualizado em 28/05/2025 - 09h10 ) twitter

Família do cantor sertanejo, Leonardo, reunida em aniversário de filho do músico Reprodução/Instagram

Genteeee, olha esse babado! Depois da polêmica festa de aniversário de João Guilherme, aquela que Bruna Marquezine esnobou Virginia e a “Família Leonardo”, acabou o relacionamento dos três filhos mais novos do cantor. Muita coincidência, né?

João Guilherme, filho de Leonardo com a ex-bailarina Naira Ávila, e a atriz Bruna Marquezine terminaram em fevereiro, logo depois da festa do então namorado na fazenda do ex-sogro Leonardo. Ela ficou visivelmente incomodada com os excessos da festinha… Excesso de exposição, de bebedeira e de desespero de aparecer na internet…

Bruna evitou aparecer em vídeos e fotos, principalmente com Virginia Fonseca, casada na época com Zé Felipe, outro filho de Leonardo (com Poliana Rocha, atual mulher do sertanejo).

Bruna Marquezine e João Guilherme terminaram o namoro em fevereiro Reprodução/Instagram/@joaoguilherme

E parece que a ex de Neymar estava sentindo o cheiro de treta, pois poucos meses depois Virginia foi parar na CPI das Bets e Bruninha deixou de segui-la na rede social, rompendo de vez com a “Família Leonardo”.

‌



Em março, foi a vez de Matheus Vargas e Hariany se separarem. O rapaz é filho de um caso extraconjugal do pai com Liz Vargas, cantora do Banana Split.

Agora em maio foi a vez de Zé Felipe e Virginia anunciarem a separação.

‌



Internautas estão apontando esse anúncio em público como jogada de marketing para abafar a CPI da Virginia, pois ela tem sido muito criticada por incentivar seus milhões de seguidores a apostar em jogos de azar.

Mas a assessoria do casal nega que tenha sido marketing.

‌



Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos.

É o mundinho pantanoso dos famosos…

