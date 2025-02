Namoro de Bruna Marquezine e João Guilherme acaba 17 dias após festa polêmica em fazenda de Leonardo Casal viajou até a propriedade para comemorar o aniversário do ator e rolou uma ‘torta de climão’ Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 20/02/2025 - 11h34 (Atualizado em 20/02/2025 - 11h35 ) twitter

A atriz Bruna Marquezine está solteira de novo. O namoro entre ela e o ator João Guilherme, filho do cantor Leonardo, acabou.

A história está estranha... Bruna e João terminaram 17 dias depois da visita “blasé” que ela fez na Fazenda Talismã, propriedade do agora ex-sogro, em Goiás.

Bruna viajou até o local devido ao aniversário de 23 anos do namorado e ficou uma “torta de climão”. A artista simplesmente ignorou nas redes sociais sua ida à fazenda e não publicou fotos da festa. E os famosos costumam postar até quando vão ao banheiro...

Além disso, a atriz quase não apareceu nos registros com a família de João. Teve gente até dizendo que a ela não estaria se sentindo confortável no lugar com os familiares do ator.

Também chegaram a falar que Bruna ficou reclusa na festa, sem se misturar com os outros convidados. Não fez muita questão de interagir.

O clima se tornou ainda mais estranho porque a influenciadora Virginia Fonseca, mulher do cantor Zé Felipe, outro filho de Leonardo, ficava fazendo fotos e vídeos de todos, o que teria incomodado Bruna.

Virginia segue a atriz nas redes sociais, mas Bruna não segue a agora ex-cunhada...

João Guilherme e Bruna Marquezine já dividiam um apartamento no Rio de Janeiro, onde ela mora, e tinham adotado dois cachorros. Esse foi o primeiro namoro que a artista assumiu após o fim do relacionamento com o jogador Neymar, em 2018.

A assessoria da atriz se pronunciou e mandou até nota oficial:

“Bruna Marquezine e João Guilherme decidiram, de forma amigável, seguir caminhos separados. A decisão foi tomada com carinho e respeito mútuos, mantendo a admiração que sempre tiveram um pelo outro”, disse.

Ainda no texto do comunicado, a artista pediu discrição: “Pedimos a compreensão de todos e o respeito à privacidade de ambos neste momento.”

Então, tá... É o mesmo texto, o mesmo discurso que quase todos os famosos usam quando terminam seus relacionamentos...

