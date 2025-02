Gato Preto faz revelação polêmica sobre brigas com Bia Miranda: ‘Mostro quem manda’ Casal passou por idas e vindas no relacionamento e agora espera a primeira filha Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 19/02/2025 - 12h09 (Atualizado em 19/02/2025 - 12h09 ) twitter

Gato Preto abriu o jogo sobre brigas com Bia Miranda Reprodução/Instagram/@biamirandaoriginal

O influenciador Samuel Sant’Anna, conhecido como Gato Preto, chamou atenção nas redes sociais após fazer um comentário sobre a relação com a namorada, Bia Miranda. Os dois brigam constantemente e já terminaram várias vezes.

No Instagram, ele abriu o jogo sobre o dia a dia do casal. “Nós dois só brigamos, todo dia e toda hora, todo segundo”, afirmou nos stories.

Segundo Gato Preto, a cada momento vem um assunto para uma discussão entre os dois. “Isso se repete todo dia, parece que não conseguimos viver suave, nascemos pra brigar”, continou.

No entanto, a declaração dada pelo influenciador em seguida causou polêmica. “No final de toda briga eu pego ela de jeito, eu coloco ela no lugar dela. Eu mostro pra ela quem manda”, disparou Samuel.

Ele completou: “Eu já não sei mais de nada. Só que o amor é ódio anda do lado. E se ela me provocar. No final ela vai ter o que merece”.

O namorado de Bia Miranda ainda disse que, no dia seguinte, eles fingem que nada aconteceu. “Somos duas pessoas orgulhosas, com o ego muito alto. Provocando um ao outro. Só que no final só nós completo um ao outro”, finalizou.

Entre idas e vindas, Bia Miranda e Gato Preto estão juntos desde agosto de 2024. A influenciadora está grávida de seis meses de uma menina, que se chamará Maysha, fruto da relação com o atual namorado. Ela já é mãe de Kaleb, de oito meses, com o DJ Buarque.

