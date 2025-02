Ex de Madonna cola em Wanessa Camargo e pinta clima entre eles Jesus Luz se empolgou ao ver a filha de Zezé Di Camargo solteira Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 17/02/2025 - 11h20 (Atualizado em 17/02/2025 - 11h21 ) twitter

Jesus Luz e Wanessa Camargo foram vistos juntos Reprodução/Instagram/@jesusluz/@wanessa

Cheiro de amor no ar! O ex-namorado da cantora Madonna, o modelo Jesus Luz, foi visto com Wanessa Camargo e as interações entre eles chamaram atenção.

Os dois se encontraram neste domingo (17) no bloco de Carnaval da filha de Zezé Di Camargo, em São Paulo.

Um amigo do Blog da Fabíola Reipert estava lá e viu que surgiu um clima diferente...

Eles não se desgrudaram e ficaram juntos para cima e para baixo. Jesus Luz, inclusive, ficou na área VIP com as pessoas ligadas a Wanessa.

‌



A gente sabe que o modelo adora colar em uma famosa... Afinal, ele é ex-peguete de Madonna.

Wanessa Camargo está solteira desde que terminou seu namoro pela terceira vez com o ator Dado Dolabella. No entanto, quem convive com os dois diz que eles ainda se gostam.

‌



Dado, inclusive, anda bem triste, mas Wanessa se cansou do jeito acomodado do namorado...

A cantora foi a um programa de TV neste fim de semana e disse que está precisando ficar sozinha para colocar a cabeça no lugar.

