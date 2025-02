Maisa e Memphis Depay aumentam rumores de suposto romance após interações na web Jogador publicou vídeo da atriz e apagou em seguida, levantando suspeitas de envolvimento entre os dois Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 20/02/2025 - 10h46 (Atualizado em 20/02/2025 - 10h46 ) twitter

Maisa e Memphis Depay estariam vivendo suposto romance Reprodução/Instagram/@maisa/@memphisdepay

Novo casal à vista? É o que comentam os usuários nas redes sociais depois de algumas interações entre a atriz Maisa Silva, de 22 anos, e o jogador do Corinthians Memphis Depay, de 31 anos.

Tudo começou quando os dois se seguiram no Instagram e o atleta compartilhou um vídeo da artista nos stories, em que ela visitava a Neo Química Arena vestida com a camisa do Timão. Ele escreveu: “Maisa entende a vida”.

Apesar de o registro, originalmente publicado pela conta do Paulistão, ter sido apagado do perfil do jogador, os poucos minutos em que esteve na conta do holandês foram suficientes para que os seguidores começassem a especular um romance entre os dois.

Além disso, a brasileira esteve presente no aniversário de Memphis, no último final de semana, o que contribuiu para os rumores.

Não demorou, então, para que as páginas de fofocas sobre os famosos começassem a veicular a informação de que a dupla estaria “se conhecendo melhor”.

Embora não exista fotos dos dois juntos nas redes sociais, a atriz publicou um carrossel após ir ao jogo do Corinthians, no dia 19 de janeiro, em que o jogador aparece em um vídeo entrando em campo. “Meu domingo não poderia ter sido melhor! Te amo, Corinthians”, escreveu a brasileira.

Assumidamente corintiana, Maisa é vista com frequência nos jogos do clube na Neo Química Arena. Em dezembro, ela também foi vista curtindo férias ao lado do goleiro do Timão, Hugo Souza, e do lateral, Matheuzinho.

Memphis Depay assinou o contrato com o Corinthians em setembro de 2024 e assumiu a camisa 10 do time em 2025.

Será que está rolando?

