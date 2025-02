Gretchen realiza uma série de procedimentos e compartilha resultados; veja antes e depois Cantora fez preenchimento nas coxas, retocou delineado definitivo e ainda mostrou avanço em tratamento de alopecia Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 18/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/02/2025 - 02h00 ) twitter

Gretchen está fazendo tratamento para alopecia Reprodução/Instagram/@mariagretchen

A cantora Gretchen chamou atenção nas redes sociais após compartilhar os resultados de diversos procedimentos estéticos que realizou. A eterna “Rainha do Rebolado” também mostrou os avanços de seu tratamento capilar para combater a alopecia.

Nos stories do Instagram, a artista começou mostrando o que fez na região das coxas e elogiando a profissional responsável pela mudança. “Olha essa perna malhadinha que ela fez pra mim. Olha esses músculos. Eu tava doida pra fazer”, disparou.

Gretchen revelou que o procedimento foi feito na última sexta-feira (14) e que ainda está “inchadinho” e “roxinho”. Segundo ela, o método, um preenchimento dos músculos das coxas com ácido hialurônico, “é a novidade”.

Além disso, a cantora opinou sobre o resultado e afirmou: “Ficou demais. Mas a gente ainda está terminando. Nós estamos em construção”. Ela comentou que irá finalizar o tratamento nesta semana e prometeu voltar para mostrar.

‌



A “Rainha do Rebolado” também fez a reconstrução das aréolas com nanopigmentação, o que definiu como a “realização de um sonho”. Ela ainda comentou que, embora não possa compartilhar o resultado, “ficou muito fofo” e “muito lindo”.

O motivo de realizar o procedimento foi explicado pela artista: “Há muito tempo, vocês sabem que eu fiz várias e várias vezes o peito, fiz prótese, e cada vez que vai tirando a aréola para poder recolocar, vai diminuindo. E eu tinha muita vontade de fazer uma reconstrução”.

‌



No mesmo local, Gretchen aproveitou para retocar o delineado definitivo que tem nos olhos, o que ela chamou de “risquinho”.

Gretchen refez delineado definitivo Reprodução/Instagram/@mariagretchen

Por fim, a cantora mostrou como anda o tratamento que está realizando para a perda de cabelos. Em um vídeo, ela afirmou que não é toda mulher que tem coragem de se mostrar sem apliques, principalmente as que têm alopecia, condição também conhecida com calvície.

‌



“Eu não importo. Eu faço questão que as pessoas vejam a realidade do meu cabelo e como eu cuido do meu cabelo”, afirmou a “Rainha do Rebolado”.

O que importa é ela estar feliz, né?

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.