Virginia e Zé Felipe anunciam separação, mas fãs levantam suspeitas de jogada de marketing Poucas horas antes da publicação do comunicado de separação, a influenciadora postou uma foto em que aparecia beijando o cantor Famosos e TV|Do R7 27/05/2025 - 21h57 (Atualizado em 27/05/2025 - 21h57 )

Apesar do tom conciliador do anúncio, o fim do relacionamento tem sido alvo de desconfiança entre internautas Reprodução/Instagram

O anúncio da separação entre Virginia Fonseca e Zé Felipe, feito nesta terça-feira (27), pegou os fãs de surpresa e rapidamente dominou os assuntos mais comentados nas redes sociais. Casados desde 2020, os dois são pais de três filhos: Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de apenas seis meses.

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do casal e oficializada por meio de um comunicado conjunto publicado nas redes sociais. No texto, Virginia e Zé afirmam que seguirão como amigos para cuidar dos filhos.

“Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bênçãos enviadas por Deus, os nossos três filhos. Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque estes somos nós”, escreveram.

Apesar do tom conciliador do anúncio, o fim do relacionamento tem sido alvo de desconfiança entre internautas. Muitos usuários nas redes sociais levantaram a hipótese de que a separação possa se tratar de uma estratégia de marketing ou até mesmo de uma “cortina de fumaça” para abafar recentes polêmicas envolvendo o nome de Virginia.

Poucas horas antes da publicação do comunicado de separação, a influenciadora postou uma foto em que aparecia beijando Zé Felipe, o que contribuiu para aumentar as suspeitas sobre a veracidade do término.

Entre as controvérsias recentes está a convocação de Virginia para prestar depoimento à CPI das Apostas Esportivas, também chamada de CPI das Bets, no Congresso Nacional.

A comissão investiga crimes como lavagem de dinheiro e evasão de dívidas envolvendo casas de apostas online. O nome da influenciadora tem sido fortemente associado ao caso, o que gerou grande repercussão nas redes sociais.

Além disso, a escolha de Virginia como rainha de bateria da escola de samba Grande Rio também foi alvo de críticas. Desde o anúncio, a agremiação tem recebido uma série de comentários negativos nas redes sociais, inclusive durante a divulgação de um evento previsto para o próximo domingo (1º).

Vale lembrar que não é a primeira vez que Virginia e Zé Felipe anunciam um rompimento. Em fevereiro deste ano, a influenciadora revelou que os dois haviam se separado após uma discussão na Fazenda Talismã, em Goiás, quando o cantor teria a mandado “calar a boca” na frente de outras pessoas.

