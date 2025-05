Bruna Marquezine curte publicação que chama Virginia de ‘mau-caráter’ e Leonardo de ‘xexelento’ Postagem reunia críticas à influenciadora e à família Costa após depoimento na CPI das Bets Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 16/05/2025 - 10h27 (Atualizado em 16/05/2025 - 10h42 ) twitter

Bruna Marquezine curtiu publicação que criticava Virginia e Leonardo Reprodução/Instagram

A atriz Bruna Marquezine acabou se envolvendo numa polêmica daquelas nas redes sociais... 👀

Ela curtiu uma publicação criticando a influenciadora Virginia Fonseca, os cantores Zé Felipe e Leonardo, e até Poliana Rocha, mulher do sertanejo.

A postagem, feita por uma página no Instagram, reunia várias reações de usuários ao depoimento que Virginia deu à CPI das Bets, no Senado, na última terça-feira (13). Enquanto alguns internautas elogiaram Luana Piovani por criticar a influenciadora, outros aproveitaram para detonar a postura da dona da WePink.

Entre os posts compilados no carrossel e curtidos por Bruna, estava uma comparação polêmica feita por um internauta — e compartilhada por Luana Piovani — entre o look escolhido por Virgínia para a audiência e outro usado por Suzane Von Richthofen, condenada pelo assassinato dos pais. Pesado, né?

‌



E não parou por aí! Um dos comentários dizia: “Vocês acham que o cérebro é lisinho. Isso é uma pessoa ruim, mau-caráter mesmo, de burra não tem nada”. Outro falava da resposta que Luana daria a Zé Felipe após ser xingada por ele: “Ela vai responder ele com palavras que ele jamais leu em toda vida, vai ser muito interessante”.

Sobrou até para Leonardo e Poliana! Um internauta escreveu: “Quando você terminar de tirar os milhares de chifres que o xexelento do Leonardo meteu na sua cabeça e adquirir alguma dignidade, você fala alguma coisa, Poliana!”.

‌



Com a repercussão e a internet indo à loucura, Bruna tratou de apagar a curtida rapidinho. Mas já era tarde demais: os prints já estavam rodando por todos os lados!

Vale lembrar que Bruna e Virginia foram “quase família” até fevereiro deste ano. A influenciadora é casada com Zé Felipe, que é irmão de João Guilherme — ex-namorado da atriz. Bruna, inclusive, chegou a visitar a fazenda de Leonardo para o aniversário do então namorado, onde conviveu com toda a galera: Virginia, Zé, Poliana… o pacote completo!

‌



Agora fica a dúvida: será que essa curtida foi sem querer ou Bruna mandou aquele recado “sem falar nada”? 🐍🔥

