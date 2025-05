Mãe de Deolane detona Graciele Lacerda após fala sobre bets: ‘Fez pior, tomou o marido dos outros’ Solange Bezerra soltou o verbo sobre a mulher de Zezé Di Camargo após ela afirmar que nunca divulgaria jogos de azar Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 15/05/2025 - 10h39 (Atualizado em 15/05/2025 - 10h52 ) twitter

Solange Bezerra detonou Graciele Lacerda nas redes sociais Reprodução/Instagram

A mãe da influenciadora Deolane Bezerra, Solange Bezerra, soltou o verbo sobre a mulher do cantor Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, nas redes sociais.

A treta começou após a madrasta de Wanessa Camargo publicar um vídeo falando sobre a CPI das Bets e afirmando que jamais aceitaria divulgar jogos de azar.

“Se eu mostrar todas as vezes que procuraram minha equipe oferecendo grana — e muita grana — para fazer jogo, e eu falei que nem morta faria isso, vocês não vão acreditar!”, disse Graciele. “Não acho que seja benéfico incentivar algo que pode prejudicar as pessoas. Isso é muito perigoso.”

O vídeo repercutiu na web e foi repostado por diversos perfis no Instagram. Em um deles, Solange Bezerra deixou um comentário sobre o assunto — ou melhor, sobre a mulher de Zezé — e não foi nada amigável... 🐍

‌



“Fez pior, tomou o marido dos outros”, escreveu ela, relembrando o início do relacionamento de Graciele com Zezé, que ocorreu quando ele ainda era casado com Zilu Camargo.

Xiii... Essa treta ainda vai render! 👀

