Novo affair na área? Fiuk é flagrado trocando carinhos com Wanessa Camargo em festa e, depois, os dois teriam deixado o lugar juntos. A informação é do Thiago Sodré. E ainda: o filho de Fábio Jr. quer desapegar do passado e colocou à venda a guitarra que ganhou de Deolane Bezerra. Depois, a advogada não deixou barato e publicou uma indireta. O relacionamento dos dois nunca foi assumido publicamente e foi marcado por desentendimentos.



