Luana Piovani e Zé Felipe trocam farpas nas redes sociais após atriz criticar Virginia Fonseca; entenda a treta Atriz criticou comportamento da influenciadora durante depoimento na CPI das Bets e foi rebatida pelo cantor Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 14/05/2025 - 13h02 (Atualizado em 14/05/2025 - 13h26 )

Luana Piovani e Zé Felipe trocaram farpas nas redes sociais após depoimento de Virginia em CPI Reprodução/Instagram

A atriz Luana Piovani causou polêmica nas redes sociais ao criticar Virginia Fonseca, após a influenciadora depor na CPI das Bets, na última terça-feira (13). As declarações da artista geraram grande repercussão e foram rebatidas por Zé Felipe, marido da empresária.

A treta começou quando Luana compartilhou, nos stories do Instagram, uma postagem feita no X (antigo Twitter), em que um internauta criticava a postura de Virginia durante a audiência.

“Não consigo achar graça da Virginia Fonseca na CPI. O que me vem à cabeça não é o copo rosa, a make ou o look… Fico irritado com esse sorriso de quem tá ciente da impunidade, vive do vício dos outros e sabe que tudo é um palanque para ganhar mais e mais dinheiro. Patético e triste”, escreveu o usuário.

Ao divulgar o print do comentário, Luana acrescentou: “Parem de fazer cruéis famosos.”

Em seguida, a atriz publicou um vídeo com um trecho do depoimento de Virginia na CPI, no qual a influenciadora deseja que “Deus abençoe essa audiência” e encerra com seu bordão característico: “Bora pra cima”.

Luana reagiu: “Eu fico com tanto ódio quando nos tratam como otários. Essa excomungada falando de Deus? Que o ‘karma’ da desgraça que ela vende inunde a vida dela”.

A atriz ainda compartilhou uma publicação que comparava o visual de Virginia Fonseca durante a audiência ao de Suzane Von Richthofen, condenada pelo assassinato dos pais em 2002.

Após a repercussão das postagens, não demorou para que Zé Felipe saísse em defesa da influenciadora.

Em um vídeo publicado nos stories, ele disparou: “Acordei, tomei um banho aqui, hoje é mêsversário do José. E acordei já com a notícia desse Matusalém, meu Deus do céu, querendo biscoitar. Luana Piovani, vai tomar no seu c*. Pelo amor de Jesus Cristo, filha, Matusalém”.

A briga ganhou um novo capítulo na manhã desta quarta-feira (14), quando Luana respondeu a um questionamento de um seguidor, que quis saber quando ela iria responder Zé Felipe.

“Lu, que horas você vai acordar? O Brasil está esperando você macetar o Zé Felipe. Consegue dar uma previsão de horário, mais ou menos? Estamos ansiosos”, dizia a pergunta. A atriz respondeu: “Não jogo luz em sombra.”

Zé Felipe, por sua vez, voltou a alfinetar a artista: “Fusível deve ta queimado joga luz em nenhum lugar 😂“.

Quem também saiu em defesa de Virginia foi Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe e sogra da influenciadora. “Nossa, coitada! Que fala mais amarga! Deus tenha misericórdia de você!”, começou a mulher de Leonardo.

Ela completou: “Será que a TV brasileira não encaixa essa pessoa em algum papel nas telinhas? Assim ela preencheria seu tempo e ficaria mais amável com o próximo, sem pesos, nem inveja. Seria um ato de compaixão para acabar qualquer amargura no seu coração. Alô TVs, empreguem essa moça. Talento ela tem.”

