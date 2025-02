João Guilherme zoa Zé Felipe após ele raspar a cabeça: ‘Voltou a ter cara de quem toma banho’ A mãe do cantor, Poliana Rocha, e a mulher, a influenciadora Virginia Fonseca, também reagiram ao novo corte Fabíola Reipert|Do R7 29/01/2025 - 10h07 (Atualizado em 29/01/2025 - 10h07 ) twitter

Zé Felipe mudou o corte de cabelo Reprodução/Instagram/@zefelipe

O cantor Zé Felipe se tornou assunto ao fazer uma mudança radical no visual. Ele raspou a cabeça e platinou o cabelo, o que rendeu comentários até mesmo dentro de sua família.

O filho de Leonardo compartilhou uma foto do resultado do novo corte nas redes sociais e brincou: “Tirei pra lavar 😂🤙🏻”.

Em seguida, o ator João Guilherme, irmão de Zé Felipe, debochou da mudança do irmão e disparou: “Voltou a ter cara de quem toma banho”

Já a mulher do cantor, a influenciadora Virginia Fonseca, não escondeu a surpresa com o novo visual dele e comentou: “Socorro! Eu não posso sair de casa”. Além disso, ela postou uma foto corte nos stories do Instagram e aproveitou para zoar o “nevou” do marido. “Alguém tira ele de perto dele, por favor”, escreveu.

‌



Como mãe é mãe, Poliana Rocha também opinou sobre o corte do filho e não surpreendeu ninguém ao fazer um elogio. “Gato de todo jeito”, afirmou a esposa de Leonardo.

No final, quem tem que gostar é o Zé Felipe, né? Se ele ficou feliz…

