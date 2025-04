Wepink, marca de Virginia Fonseca, acumula mais de 140 mil reclamações de consumidores Empresa de influenciadora teve mais de 70 mil queixas nos últimos seis meses Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 14/04/2025 - 16h05 (Atualizado em 14/04/2025 - 16h05 ) twitter

Marca de Virginia Fonseca recebeu milhares de reclamações Reprodução/Instagram/@virginia

A Wepink, empresa da influenciadora Virginia Fonseca, é seguida por mais de 4 milhões de pessoas no Instagram. No entanto, outros números da marca chamam a atenção: as reclamações no site Reclame Aqui, no Procon e nas redes sociais.

Com mais de 140 mil queixas no Reclame Aqui, a Wepink tem uma reputação considerada “regular” no site. Embora responda a quase todas as reclamações, o índice de solução é de cerca de 80%, e apenas 62,5% dos consumidores voltariam a fazer negócios com a empresa.

Além disso, mos últimos seis meses, a marca acumulou mais reclamações do que bancos e operadoras de telefonia. A marca ficou na sexta posição do ranking do Reclame Aqui, atrás de empresas como Claro, Vivo e instituições financeiras como Santander, C6 e Inter.

A Wepink também obteve mais queixas do que os principais aplicativos de transporte do país, como Uber e 99, e também superou a gigante chinesa de fast fashion Shein.

‌



As principais reclamações dos clientes estão relacionadas a atrasos nas entregas e produtos não recebidos. Há relatos de pedidos que demoram meses para chegar e encomendas que chegam incompletas, com itens faltando.

