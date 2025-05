Filho de Leonardo comemora o aniversário da filha sem a presença do cantor e dos cinco irmãos Família de Pedro Leonardo não apareceu em nenhum dos registros do evento compartilhados na última segunda-feira (12) Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 13/05/2025 - 13h06 (Atualizado em 13/05/2025 - 13h06 ) twitter

Filho de Leonardo comemorou o aniversário de 14 anos da filha mais velha, Maria Sophia Reprodução/Instagram/@thais

O filho mais velho do cantor Leonardo, Pedro Leonardo, celebrou o aniversário de 14 anos de sua primogênita, Maria Sophia, ao lado da esposa, a arquiteta Thais Gebelein.

A comemoração, no entanto, chamou atenção pela ausência do pai e dos cinco irmãos de Pedro, que não apareceram em nenhuma das fotos da festa.

Além de Pedro, Leonardo é pai de Monyque Isabella, Jéssica Beatriz, Zé Felipe, Matheus Vargas e João Guilherme.

“Vamos de fotos do aniversário? Acabamos de receber e é tão bom reviver esse momento, né? Passa muito rápido na hora e precisamos eternizar”, escreveu Thais no Instagram ao compartilhar registros do evento.

‌



Ela ainda disse que a decoração captou a essência perfeita do que a filha queria na festa, que teve como tema “Gincana da Mafifi”, apelido da menina.

“E o clima foi esse: decoração linda, flores, doces, diversão, comida boa, um belo milkshake, mais doces, drinks, mais diversão, brincadeiras, brinquedos, muito amor e belas lembranças”, completou, em outra publicação.

‌



Maria Sophia fez aniversário na quarta-feira (7), mas as fotos da festa foram divulgadas na última segunda-feira (12).

