Gracyanne Barbosa revela que quer voltar com Belo, mesmo com cantor namorando Musa fitness afirmou que ainda ama o ex-marido e que se sente presa a ele Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 13/05/2025 - 10h15 (Atualizado em 13/05/2025 - 10h32 )

Gracyanne Barbosa admitiu que quer voltar com Belo Reprodução/Instagram/@graoficial/@belo

A musa fitness Gracyanne Barbosa causou polêmica nas redes sociais ao fazer uma declaração bombástica: ela afirmou que deseja retomar o casamento com o cantor Belo, que atualmente namora a empresária Rayane Figliuzzi.

Tudo começou quando o jornalista Leo Dias questionou se a influenciadora teria interesse em voltar com o ex. Ela, então, foi direta: “Você sabe que eu não minto, não vou mentir, mas não posso falar, porque respeito ele estar em um outro relacionamento. Se você me perguntar: ‘Você ama o Belo?’ Eu amo”.

Ao ouvir a resposta de Gracyanne, ele insistiu e perguntou novamente se ela gostaria de reatar com o cantor. “Quero”, revelou a musa fitness.

Ela também admitiu que ainda se sente presa ao ex-marido. “Parece muito isso [que está presa ao ex-marido]. E eu falo muito isso, que eu me sinto… É muito difícil não resolver alguma coisa”, explicou.

‌



Belo e Gracyanne Barbosa foram casados por 16 anos e anunciaram a separação em abril de 2024.

Será que vem reconciliação por aí? Mas… e a atual namorada? Xiii... 🐍

