Antigos rivais, Belo se declara a Denílson durante show de Thiaguinho; assista ao vídeo Cantor e ex-jogador travaram batalha na Justiça por mais de 20 anos e fizeram as pazes em 2023 Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 21/04/2025 - 13h42 (Atualizado em 21/04/2025 - 13h58 )

Belo se declarou para Denílson em show de Thiaguinho Reprodução/Instagram/@lucieledicamargo

O cantor Belo virou assunto nas redes sociais após uma atitude inesperada durante uma participação especial no show Tardezinha, de Thiaguinho, realizado no último sábado (19), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Em cima do palco, o artista se declarou a um antigo desafeto: o ex-jogador Denílson, com quem ficou brigado por mais de 20 anos.

Ao ver o pentacampeão mundial na plateia, Belo não se segurou: “Ele sabe que eu amo ele. Você me ama, Denílson Show?”. O ex-atleta, que estava no show como convidado, deu um sorriso amarelo e ficou visivelmente sem graça.

O momento foi registrado e publicado nas redes sociais por Luciele Camargo, mulher de Denílson. Ela escreveu: “Toda novela tem um final feliz e essa acabou em samba, ou melhor, em pagode”.

Thiaguinho também comentou o episódio: “Eu vivi para ver esse encontro”, afirmou, ao perceber que os dois interagiam durante uma das músicas.

Belo e Denílson travaram uma batalha na Justiça durante duas décadas devido à saída do cantor do grupo Soweto. A disputa foi encerrada em 2023 e os dois fizeram as pazes.

