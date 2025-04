Mãe de Maiara e Maraisa tem apartamento invadido: ‘Quebraram tudo’ Almira Henrique Pereira não estava no local e encontrou um cenário de destruição ao chegar em casa Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 21/04/2025 - 11h18 (Atualizado em 21/04/2025 - 11h30 ) twitter

Mãe de Maiara e Maraisa teve o apartamento invadido Reprodução/Instagram/@almirahenriquepereira

A família das cantoras Maiara e Maraisa teve o domingo de Páscoa (20) marcado por um pesadelo. O apartamento da mãe da dupla, Almira Henrique Pereira, localizado em Goiânia (GO), foi invadido e depredado. A informação foi divulgada pelo portal LeoDias.

O prédio onde Almira reside teve a segurança comprometida, o que facilitou a entrada dos invasores. “Entraram no apartamento dela, sim, e em outros também. Quebraram tudo lá”, lamentaram as sertanejas.

Apesar do susto, a situação poderia ter sido ainda mais grave. Felizmente, a mãe das cantoras não estava no imóvel no momento do crime.

As irmãs relataram ao jornalista, por mensagens de texto, que Almira se deparou com um cenário de destruição ao retornar para casa. Elas também lamentaram que, além dos danos materiais, a mãe ficou com a incômoda sensação de insegurança dentro do próprio lar.

A síndica do prédio já avisou que quem fizer imagens da fachada será processado.

Ainda não há informações sobre o que foi levado pelos suspeitos. A polícia segue investigando o caso.

