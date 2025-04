Cantor Ferrugem e equipe sofrem acidente de ônibus após show no Rio Grande do Sul Pagodeiro relatou o ocorrido nas redes sociais e tranquilizou os fãs; ninguém ficou ferido Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 20/04/2025 - 17h53 (Atualizado em 20/04/2025 - 18h05 ) twitter

Ônibus que transportava o cantor Ferrugem e a equipe dele se envolveu em um acidente de trânsito Reprodução/Instagram/@ferrugem

O cantor Ferrugem e a equipe dele passaram por um susto na manhã deste domingo (20), quando o ônibus em que estavam se envolveu em um acidente de trânsito na BR-290, nas imediações da Ponte do Guaíba, trecho que liga Porto Alegre (RS) à Região Metropolitana.

O caso aconteceu poucas horas depois de o artista se apresentar no Festimar, em Rio Grande, no sul do estado. Felizmente, ninguém ficou ferido.

Nos stories do Instagram, Ferrugem relatou o ocorrido e tranquilizou os seguidores. “Nosso ônibus acabou sofrendo um acidente. Destruiu tudo, a frente do ônibus, a porta foi arrancada, mas, graças a Deus, ninguém se machucou. Todo mundo bem, todo mundo inteiro”, afirmou.

O cantor ainda publicou uma imagem da parte frontal do ônibus. Na foto, é possível ver os vidros do veículo estilhaçados.

Apesar do susto, Ferrugem disse que a agenda de shows está mantida. “Não aconteceu nada que impeça a nossa apresentação de hoje em Arraial do Cabo. Daqui a pouco a gente se encontra”, finalizou.

