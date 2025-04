Fernandas Montenegro e Torres posam com fã em Lisboa e web reage: ‘Sorriso de quem não precisa mais fazer escova’ Mattheus Nóbrega estava viajando com a namorada quando encontrou as atrizes e tirou uma selfie Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 20/04/2025 - 17h25 (Atualizado em 20/04/2025 - 17h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fã encontrou Fernanda Torres e Fernanda Montenegro em Portugal Reprodução/Instagram/@matheeusnobrega

O designer gráfico Mattheus Nóbrega estava em uma viagem fora do Brasil com a namorada quando os dois tiveram uma surpresa! 😱

Durante um passeio por Lisboa, em Portugal, eles deram de cara com ninguém menos que... Fernanda Montenegro e Fernanda Torres! É claro que o momento foi registrado, e a selfie com mãe e filha foi direto para as redes sociais.

Em uma publicação feita no Instagram, ele escreveu: “A VIDA PRESTA!!! ❤️❤️❤️ Eu ainda não consigo acreditar. Simplesmente encontramos @oficialfernandaorres e @fernandamontenegrooficial (P.S.: Marininha chorou ❤️)“.

O encontro viralizou na internet, e diversos usuários comentaram que Fernanda Torres está “completamente livre” após o longo período dedicado à divulgação de Ainda Estou Aqui, que venceu o Oscar de Melhor Filme Internacional.

‌



“Finalmente está descansando e liberta das escovas KKKKK 🤍”, escreveu uma pessoa. “o sorriso de quem não precisa mais fazer escova”, disse outra. “A cara limpa de quem não ve uma base a semanas e tá muito feliz por isso 😍“, escreveu uma página de fofoca.

No entanto, os haters não perderam a oportunidade de criticar a aparência da atriz. “Esse rosto tá cansado..”, comentou um internauta. “Não vê escova de cabelo e pelo jeito nem de dente né? 😂😂😂😂😂😂“, disse outro.

‌



Mas que gente invejosa, né? O encontro foi tão legal…

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias d a Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.