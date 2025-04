Débora Nascimento debocha após não ser reconhecida por influenciador: ‘Estou começando’ Artista foi entrevistada pelo tiktoker Julio Rico e fingiu ser uma atriz iniciante Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 20/04/2025 - 16h08 (Atualizado em 20/04/2025 - 16h08 ) twitter

Débora Nascimento reagiu com deboche após não ser reconhecida por TikToker Reprodução/TikTok/@julioorico_

A atriz Débora Nascimento, de 39 anos, viralizou nas redes sociais após responder com ironia a um influenciador que não a reconheceu durante uma entrevista.

Ao ser questionada pelo tiktoker Julio Rico, famoso pela trend “Qual Seu Business?”, sobre a profissão dela, a artista fingiu ser, de fato, uma atriz desconhecida.

Durante o vídeo, ele pergunta se Débora, que já atuou em diversas produções, fez algum filme ou novela. Ela, então, responde com deboche: “Não, estou começando agora”.

A artista também destacou alguns pontos necessários para seguir a profissão: “Estudar bastante, fazer faculdade, cursos, e entender que o que importa é a arte”.

‌



Por fim, ao ser questionada sobre quanto pretende ganhar como atriz no Brasil, ela respondeu: “O suficiente para ter uma vida minimamente humana.”

Nos comentários do vídeo no TikTok, a atitude de Débora Nascimento dividiu opiniões. “Débora Nascimento só mostrou a arrogância. Ninguém é obrigado a conhecer a atriz”, afirmou uma pessoa. “Simplesmente o cara não sabendo quem é Débora Nascimento 🤡”, escreveu outra. ”Ela agindo no puro deboche pq ficou com o ego ferido por ele não ter reconhecido kkkkkkkk”, disse uma terceira.

‌



Veja o vídeo na íntegra:

