Carlinhos Maia e Mari Menezes trocam farpas, e influenciadora dispara: ‘Rei na barriga’

Carlinhos Maia e Mari Menezes trocaram farpas nas redes sociais Reprodução/Instagram/@carlinhos/@marimenezees_

Os influenciadores Carlinhos Maia e Mari Menezes protagonizaram uma treta daquelas na noite do último sábado (19) nas redes sociais, recheada de deboche, prints e acusações pra todo lado… 🐍

Round 1

A troca de farpas teve início depois que Mari Menezes opinou sobre o Rancho do Maia, reality show comandado por Carlinhos Maia que reúne influencers em uma propriedade no litoral de Alagoas. Durante uma participação no canal Queimei a Língua, a jovem deu a entender que o programa só fez sucesso pelo protagonismo dela.

O problema surgiu após um trecho do vídeo chegar até Carlinhos, que não gostou nada do que ouviu e decidiu se pronunciar. “Teve uma garota chamada Mari Menezes. É uma menina muito talentosa, muito comunicativa. Eu nunca mandei mensagem para essa garota, nunca. Ela me mandava várias mensagens pedindo para ir para a casa da Barra, na época, pedindo para ir para o Rancho”, começou ele.

‌



O humorista, então, criticou a postura da influenciadora. “Essa garota, muito talentosa, muito massa, comunicativa, mas tem síndrome de protagonista. O que é isso? Eu trabalho com 90 pessoas a cada Rancho, e aí, na primeira edição, foi lindo. Tínhamos uma história, como todas as edições. Ela e Pedro Avelar brilhavam, cada um ganhou 500 mil seguidores. Ela já tinha seguidores aqui fora e eu sempre reforçava: ‘Mari, você já é famosa com o seu público’.”

Carlinhos ainda mostrou prints de mensagens em que Mari pedia uma oportunidade no reality show e disse que se decepcionou com a atitude dela. “Teve um negócio lá com um menino, com um cantor, e aí o povo começou a colocar a culpa em mim. Eu nem sabia desse cantor que ela tinha ficado, que o cantor tinha namorada, nem nos meus stories foi, eu nem publiquei isso, ainda fui lá e limpei a imagem dela. Para hoje em dia, garota, toda oportunidade que tem de falar no rancho é esse desdém”, completou.

‌



Round 2

Ao saber o que Carlinhos Maia tinha falado dela, Mari Menezes rebateu o humorista e afirmou que não tem a obrigação de dizer que o “Rancho Maia é maravilhoso”...

‌



“Eu não falei nada de mais. Carlinhos Maia, sinto muito se você não consegue escutar uma opinião diferente da sua. Todo mundo tem que ser a favor, porque ele gosta. Gente, a minha experiência: eu não amei, assim como tem gente lá que ama. Eu nunca desmereci o projeto, sempre falei que o projeto é maravilhoso. Eu não me senti bem lá e foi por isso que saí. Só isso”, explicou.

A influenciadora, então, disparou críticas ao criador do reality show. “Carlinhos Maia, você é o rei do Instagram, mas não é legal você ser o rei do Instagram e ter o rei na barriga, sinto muito. Você é igual a todo mundo, entendeu? Você é igual a mim, você é igual a todo mundo, trabalha igual, só porque você tem muito engajamento, você não é melhor que ninguém. Sinto muito por você, se você não sabe escutar a opinião diferente da sua.”

Round 3

Carlinhos Maia não deixou barato e lembrou o envolvimento de Mari Menezes com o cantor Felipe Amorim, que estava em um relacionamento na época. “A diva que pegou homem casado no rancho, a diva que ficou famosa por correr atrás da Virginia com uma faixa, a diva que não achando pouco foi para Goiânia copiar a vida da Virginia, e agora vai apresentar o mesmo podcast. E, lembrando: a diva que pegou homem comprometido no Rancho. Cria personalidade, mulher”, afirmou.

A jovem se defendeu e disse que o influenciador sabia que ela se relacionou com o artista sem saber que ele tinha namorada: “Gente, Carlinhos Maia está sem argumento. Está falando que peguei homem casado. Você sabe que eu não sabia. Você sabe que eu não sabia, Carlinhos Maia, tá? Todo mundo viu!”.

Por fim, a influenciadora falou sobre supostamente estar copiando Virginia Fonseca. “Diferente de você, eu adoro a diva e sou fã dela. Conheço, continuo seguindo e adoro, porque ela não tem o rei na barriga, não. Inclusive, acho que você morre de ódio dela, porque o que você faz no seu Rancho ela faz em casa com as filhas dela. Ela nunca jogou na minha cara as coisas como você fez”, finalizou.

É briga que parece longe de acabar… E aí, de que lado vocês estão nessa treta? 👀

