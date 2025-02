Carlinhos Maia rebate críticas a Lucas Guimarães após prisão de irmão do influenciador Babal Guimarães foi condenado em 2013 por agredir a ex-mulher e agora foi detido por não cumprir medidas cautelares Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 23/01/2025 - 11h25 (Atualizado em 23/01/2025 - 11h35 ) twitter

Carlinhos Maia defendeu Lucas Guimarães de críticas após prisão de Babal Reprodução/Instagram/@carlinhos/@babalguimaraes

O influenciador Carlinhos Maia reagiu após Lucas Guimarães ser criticado nas redes sociais em razão da prisão do irmão dele, Babal Guimarães, na última quarta-feira (22), em Penedo, no interior de Alagoas.

Depois de ser condenado em 2023 a cumprir regime aberto por agredir sua ex-mulher, Teresa Santos Costa, Babal agora violou as medidas cautelares estabelecidas. Com isso, a juíza do caso determinou a pena de um ano e quatro meses em regime fechado.

No Instagram, Carlinhos Maia recebeu uma mensagem nada amigável sobre o posicionamento de Lucas Guimarães em relação à prisão. Segundo o usuário, Thiago Guimarães, outro irmão dos dois, foi o único a se preocupar com Babal. “Já o Lucas, aff”, disparou.

Carlinhos se revoltou com a crítica, defendeu Lucas e ainda abriu o jogo sobre a prisão do cunhado. “Deixem Lucas em paz. Lucas fez toda família hoje ter uma vida incrível, ontem foi aniversário dele, nem no dia do próprio aniversário esse menino conseguiu comemorar em paz”, afirmou”.

‌



O influenciador também aproveitou a situação para dar uma alfinetada. “São anos, anos, se importando, anos, tendo consideração que nunca tiveram de fato com ele. Chega de passar a mão na cabeça de quem não se importa”.

Xiii…

