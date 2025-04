Raquel Brito debocha de ex de Davi que o denunciou por violência e ameaça Ex-‘A Fazenda’ afirmou nas redes sociais que Tamires Assis está querendo mídia Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 19/04/2025 - 17h59 (Atualizado em 19/04/2025 - 18h07 ) twitter

Raquel Brito respondeu comentário debochando de Tamires Assis Reprodução/Instagram

A ex-A Fazenda Raquel Brito, irmã de Davi Brito, se pronunciou nas redes sociais, neste sábado (19), sobre a acusação feita pela modelo Tamires Assis, ex-namorada do influenciador, contra ele.

Em uma publicação no Instagram compartilhada pelo jornalista Leo Dias sobre o assunto, um usuário questionou: “Quem concorda que ela quer mídia?” Raquel, então, respondeu: “Eu [acho], mil vezes”, em tom de deboche. Em seguida, ela apagou o comentário.

Segundo a denúncia, Davi teria ameaçado Tamires durante uma chamada de vídeo, ocasião em que, de acordo com a modelo, ele mostrou uma arma de fogo apontada para ela. A jovem conseguiu tirar um print da ligação, o que serviu como prova para solicitar medidas protetivas. O influenciador agora responde como réu por violência psicológica.

Davi Brito, que afirma ser inocente, se manifestou por meio das redes sociais durante a madrugada. O baiano revelou estar decepcionado por não estar recebendo apoio de pessoas que o defendiam enquanto ele ainda estava confinado em um reality show.

“Bocado de falso, porque não botam as caras para me defender, agora que estou passando por um momento difícil? Para falar que eu não sou isso que estão falando. Bocado de interesseiro. Quem se incomodar [com o que estou falando], que se mude. Problema é de vocês. Estou ligado em tudo”, disparou.

