Mãe de Davi Brito atualiza estado do filho após ser preso e dirigir embriagado: 'Ele está no limite'

Na madrugada de quinta-feira, em Salvador, Davi Brito foi levado à Central de Flagrantes por dirigir com sinais de embriaguez. Ele parou a 100 metros de uma blitz e simulou uma pane mecânica, levantando suspeitas da polícia. Após ser constatado que havia consumido álcool, ele teve o carro apreendido e foi liberado mediante fiança. Sua mãe, Elisângela Brito, afirmou que ele enfrenta problemas mentais e estresse, e afirmou, "Davi está no limite de tantas situações", em entrevista ao apresentador Zé Eduardo.



