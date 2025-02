Raquel Brito detona imprensa após ser investigada por estelionato: ‘Mídia suja demais’ Influenciadora acumula mais de 350 mil seguidores nas redes sociais e diz ser inocente Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 16/01/2025 - 11h08 (Atualizado em 16/01/2025 - 11h08 ) twitter

A influenciadora Raquel Brito é alvo de investigação do MP-BA Reprodução/Instagram/@raquelbritoofc

Após ser alvo de uma denúncia de estelionato digital, a influencer Raquel Brito, irmã de Davi Brito, falou pela primeira vez sobre o caso e se revoltou com a imprensa. Oi?

É isso mesmo. O Ministério Público da Bahia (MP-BA) abriu uma investigação sobre a relação da influenciadora com uma plataforma suspeita, que prometia altos ganhos aos seguidores. Mas parece que o problema foi o seu nome ter virado manchete…

Com a repercussão do caso, Raquel se pronunciou nos stories do Instagram e afirmou ser inocente. “Mídia suja demais! Nunca pratiquei estelionato, não seria agora que me meteria nisso”, escreveu a irmã de Davi Brito ao compartilhar uma publicação com a notícia de que ela havia sido intimada a depor.

A investigação apura possíveis irregularidades na ferramenta “robozão de vendas”, em que há a divulgação de links fraudulentos, supostamente desenvolvidos para coletar dados pessoais das vítimas e incentivá-las a gastar dinheiro com a promessa de ganhar altas quantias.

‌



O robô já apareceu nos stories de Raquel, que mostrou como os fãs poderiam “ganhar dinheiro” com ele. Ela acumula mais de 350 mil seguidores no Instagram.

No entanto, usuários que clicaram no link relataram problemas após inserirem dados pessoais, como CPF e número de conta bancária. Tem que investigar...

