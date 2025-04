Katy Perry teria se arrependido de ‘passeio no espaço’ após virar alvo de haters Cantora não lamentou a experiência, mas sim ter transformado a viagem em um espetáculo Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 19/04/2025 - 11h52 (Atualizado em 19/04/2025 - 12h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Katy Perry teria se arrependido de 'espetáculo' em viagem espacial Reprodução/Instagram/@katyperry

A cantora Katy Perry protagonizou um momento histórico, na última segunda-feira (14), ao participar de uma missão da Blue Origin — empresa fundada pelo bilionário Jeff Bezos —, que realizou um voo ao espaço com uma tripulação composta exclusivamente por mulheres.

No entanto, embora tenha realizado um sonho, a artista estaria arrependida da forma como lidou com a experiência, após se tornar alvo de críticas nas redes sociais.

Durante a viagem ao espaço, Katy mostrou a margarida que levou em homenagem à filha, Daisy, e aproveitou a ocasião para divulgar a setlist da nova turnê, The Lifetimes Tour.

Ao sair da cápsula, ela levantou a flor em direção ao céu, ajoelhou-se e beijou o chão. O gesto foi visto por muitos fãs como forçado, e a cantora foi acusada de encenar uma espécie de coreografia ao retornar à Terra.

‌



Após o pouso, a artista declarou: “Esta viagem não é sobre cantar minhas músicas. É sobre uma energia coletiva. É sobre nós, sobre abrir espaço para que outras mulheres também possam ir ao espaço, e sobre o pertencimento. E é sobre este planeta maravilhoso. Tudo isso é pelo bem da Terra.”

Segundo fontes ouvidas pelo Daily Mail, Katy não esperava a reação negativa do público ao tentar promover sua turnê durante a experiência.

‌



“Katy não se arrepende da experiência em si — isso mudou a vida dela. Mas ela se arrepende de ter transformado a viagem em um espetáculo”, revelou o informante.

Ainda de acordo com a fonte, até mesmo a homenagem à filha teria se tornado motivo de arrependimento. “Ela gostaria que toda a filmagem da cápsula nunca tivesse sido exibida”, afirmou.

‌



A expedição de 11 minutos também foi alvo de críticas pelo preço exorbitante e pelo impacto ambiental, outro fator que teria deixado Katy “chateada com a resposta decepcionante” do público.

“Ela, assim como o restante da tripulação, não esperava tantas críticas. Apesar das acusações, Katy continua sendo uma defensora das causas ambientais”, disse a fonte.

Até o momento, Katy Perry não se pronunciou oficialmente sobre as críticas relacionadas ao seu “passeio espacial”, seja em entrevistas ou por meio das redes sociais.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias d a Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.