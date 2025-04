Cantor Israel finaliza segunda etapa de transplante capilar e resultado surpreende; veja o antes e o depois Procedimento iniciado há quatro anos foi revelado com exclusividade ao Blog da Fabíola Reipert Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 19/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 19/04/2025 - 02h00 ) twitter

Israel finalizou a segunda etapa de transplante capilar Divulgação

O cantor Israel, da dupla com Rodolffo, concluiu a segunda etapa de seu transplante capilar. O tratamento começou há quatro anos e o resultado foi revelado com exclusividade ao Blog da Fabíola Reipert.

A primeira cirurgia, focada na reconstrução da linha frontal, foi realizada em 2021. Após a estabilização do quadro de calvície, a segunda intervenção pôde ser feita em 2025, desta vez voltada para a área da coroa e o refinamento da linha capilar.

Segundo o Dr. Thiago Bianco, médico responsável pelo tratamento, o planejamento foi gradual, respeitando a evolução clínica e a fisiologia do couro cabeludo do cantor. “Ao optar por dividir o procedimento em duas etapas, conseguimos otimizar a densidade e distribuir os folículos com mais precisão, alcançando um resultado estético mais equilibrado e duradouro”, afirma o cirurgião.

Para o transplante, o médico utilizou um método exclusivo em combinação com a técnica FUE, um procedimento cirúrgico que consiste na retirada e implantação individual de folículos capilares.

Dr. Thiago Bianco também destaca a importância da escolha da clínica para o sucesso do procedimento. “É fundamental que o paciente busque centros especializados, com infraestrutura adequada, equipe treinada e protocolos rigorosos de segurança e qualidade. O transplante capilar é uma cirurgia e, como tal, exige conhecimento técnico, planejamento individualizado e ambiente clínico preparado para todas as etapas do tratamento”, explica.

O transplante capilar tem se tornado uma opção cada vez mais procurada por homens entre 30 e 50 anos com histórico de alopecia androgenética. Além dos benefícios estéticos, o cirurgião afirma que o procedimento traz impactos psicológicos e comportamentais profundos.

“Nossa atuação vai muito além da estética. A perda capilar pode desencadear quadros de ansiedade, baixa autoestima e até isolamento social. Por isso, tratamos cada caso de forma personalizada, com foco no bem-estar integral do paciente”, finaliza.

