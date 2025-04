Saiba quanto custa viajar ao espaço na mesma nave que Katy Perry Cantora participou de missão espacial da Blue Origin, empresa de Jeff Bezos, na última segunda-feira (14) Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 15/04/2025 - 12h57 (Atualizado em 15/04/2025 - 13h07 ) twitter

Katy Perry participou de missão espacial da Blue Origin Reprodução/Instagram/@katyperry

A cantora Katy Perry se tornou um dos principais assuntos nas redes sociais, na última segunda-feira (14), ao participar de uma missão espacial da Blue Origin, empresa fundada pelo bilionário Jeff Bezos, dono da Amazon.

A artista foi convidada a integrar uma tripulação composta exclusivamente por mulheres, incluindo nomes como Lauren Sánchez (jornalista e noiva de Bezos), a também jornalista Gayle King, a ex-engenheira da NASA Aisha Bowe, a astrofísica Amanda Nguyen e a produtora Kerianne Flynn. O evento atraiu até celebridades como Oprah Winfrey, Kris Jenner e Khloe Kardashian, que estavam presentes na área de lançamento.

Embora a viagem tenha sido um evento exclusivo, o objetivo da empresa é tornar o turismo espacial uma opção de entretenimento para milionários e bilionários ao redor do mundo.

No entanto, quem desejar vivenciar a experiência precisará se preparar. A Blue Origin não divulga oficialmente o custo médio por assento, mas especialistas estimam que, para tornar o negócio viável, cada bilhete custaria cerca de US$ 500 mil (R$ 2,9 milhões). Em 2022, a organização MoonDAO adquiriu duas passagens por US$ 2,5 milhões (R$ 14,7 milhões).

‌



Essa quantia corresponde ao preço da missão espacial no foguete New Shepard, o mesmo em que embarcou Katy Perry. Durante a viagem suborbital, os passageiros retornam à Terra após cerca de dez minutos, com alguns momentos fora das poltronas, experimentando a gravidade zero.

Pagar o valor da passagem, porém, não garante automaticamente a participação, pois os interessados devem se inscrever no site da empresa e entrar para a fila de espera. Para iniciar esse processo, é cobrada uma taxa de US$ 150 mil, cerca de R$ 882,2 mil.

‌



A Blue Origin usa foguetes reutilizáveis, o que, segundo a companhia de Jeff Bezos, deve diminuir os custos das viagens espaciais ao longo dos anos. Mas, com um custo de lançamento variando entre US$ 1 a 3 milhões (R$ 5,8 a 17,6 milhões) e apenas seis assentos por voo, o turismo espacial ainda é um luxo para poucas pessoas.

