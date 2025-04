Modelo detona comportamento de influenciadores no São Paulo Fashion Week: ‘Mínimo é prestar respeito’ Vivi Orth alfineta presença de influenciadores nas passarelas e questiona preparo de Juliano Floss e Luisa Perissé Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 14/04/2025 - 17h56 (Atualizado em 14/04/2025 - 18h54 ) twitter

Na última sexta-feira (11), Vivi Orth causou nas redes sociais ao criticar a presença cada vez maior de influenciadores digitais nas passarelas da São Paulo Fashion Week. A modelo apontou a falta de preparo e respeito de alguns convidados: “O evento tem culpa, sim, a marca tem culpa, sim, os diretores de casting têm culpa, sim. [...] O mínimo que você tem que fazer é prestar respeito a essa profissão”.

Vivi citou diretamente Juliano Floss, que comentou que usaria uma “cara de p***” na passarela: “A fala desse menino já é problemática por si só, porque não consegui entender qual era o personagem que ele estava tentando interpretar.”

“Está muito longe de você estar p***. E, sim, você devia estar lisonjeado de estar nesse lugar que tantos meninos querem estar”, disse a modelo, reforçando que o papel do modelo exige presença e atitude.

Ela também rebateu Luisa Perissé, que disse preferir “não sentir nada” ao desfilar: “Não, meu amor, não tem que ser nada. Você tem que se preocupar, sim [...] É muita gente envolvida para você não ter preocupação nenhuma”.

