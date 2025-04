São Paulo Fashion Week: Laura Brito prestigia desfile da ‘À La Garçonne’ A atriz e influenciadora celebrou a sintonia entre sua trajetória na moda sustentável e o conceito da marca de Fábio Souza O conteúdo... Feed TV - Viva a Vida|Do R7 10/04/2025 - 19h46 (Atualizado em 10/04/2025 - 19h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Laura Brito (Foto: @eubrenolimma)

Na última quarta-feira (9), a atriz e influenciadora digital Laura Brito marcou presença na fila A do desfile da À La Garçonne na 59ª edição da São Paulo Fashion Week. Convidada pela marca comandada por Fábio Souza, Laura reforçou sua conexão com a moda consciente ao prestigiar uma coleção que une estética apurada, alfaiataria contemporânea e forte compromisso com o upcycling.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Viva a vida e fique por dentro de todos os detalhes desse desfile incrível!

Leia Mais em Feed TV - Viva a vida:

Bebê gigante nasce com mais de 6 kg em Minas Gerais e quebra recorde de hospital

Mulher rouba lanche e ganha amor: O romance improvável entre uma francesa e um mineiro

Vídeo surreal: Cães salvam outro cachorrinho atropelado e geram comoção