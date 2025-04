Renato Aragão revela por que a filha decidiu trabalhar como motorista de aplicativo Ator rebateu as acusações de que teria negado ajuda financeira a Juliana e de que ela seria tratada de forma diferenciada Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 15/04/2025 - 11h46 (Atualizado em 15/04/2025 - 11h59 ) twitter

Renato Aragão rebateu acusações sobre a sua relação com a filha mais velha, Juliana Reprodução/Facebook/Juliana Rangel Aragão

O ator Renato Aragão, de 90 anos, falou abertamente sobre sua relação com a filha mais velha, Juliana Rangel Aragão, adotada por ele e sua primeira mulher, Marta Rangel. O artista foi acusado de abandonar a herdeira e de se recusar a ajudá-la financeiramente.

A polêmica começou após o jornalista Rafael Spaca, diretor do documentário em produção Trapalhadas sem Fim, revelar que Juliana trabalha como motorista de aplicativo e que precisou fazer uma vaquinha na internet para comprar medicamentos. Além disso, segundo o documentarista, ela seria considerada “um corpo estranho” dentro da casa da família.

Agora, em entrevista ao F5, Renato contou sua versão da história. Segundo o ator, ele está sendo vítima de uma campanha difamatória há décadas e as acusações envolvendo a filha não são verdadeiras.

“A Juliana é minha filha tanto quanto o Paulinho, o Ricardo, o Renato Jr. e a Lívian. Nunca fiz diferença por ser adotiva. Filho é filho. E sobre dinheiro, nunca tivemos problema nenhum quanto a isso. Toda vez que ela precisou, ela teve”, afirmou.

Renato Aragão é pai de cinco filhos: Paulo, Ricardo, Renato Aragão Júnior, Juliana e Lívian Reprodução/Instagram/@lilianaragaooficial

Renato, então, explicou o motivo de Juliana ter começado a trabalhar como motorista de aplicativo. “Ela adora dirigir e gosta de cães. Acabou indo trabalhar como Uber de pets e depois como Uber. Foi uma escolha dela e digna, como qualquer outro trabalho. Na vida temos que trabalhar com o que amamos. Eu não achei nada de mais”, pontuou.

A informação de que a filha mais velha está morando com ele, de acordo com o ator, não é verdadeira. “Hoje a Juliana não mora conosco, mas a filha dela mora. Está com 17 anos, está indo fazer faculdade e tem uma relação incrível comigo”, contou.

Em relação à vaquinha feita pela herdeira, Renato Aragão afirmou não saber nada sobre o assunto. “Nunca ouvimos falar disso. Se fez, foi por alguma razão pessoal dela. Recebemos a informação junto com todos vocês e ficamos tão surpresos quanto todo mundo.”

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias d a Record, no WhatsApp

