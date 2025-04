Maíra Cardi chora e desabafa após casamento do filho: ‘Penso que tinha tudo para dar errado’ Influenciadora se emocionou ao relembrar desafios que enfrentou na criação de Lucas Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 14/04/2025 - 17h25 (Atualizado em 14/04/2025 - 17h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Maíra Cardi falou sobre os desafios que enfrentou durante a criação do filho Reprodução/Instagram/@michaelbrito

A influenciadora Maíra Cardi abriu o coração nas redes sociais no último domingo (13), após o casamento de seu filho, Lucas Cardi, com a atriz Thuani Todeschini, ocorrido na noite anterior. Chorando, ela relembrou os momentos difíceis que enfrentou na criação do primogênito e refletiu sobre o que faria de diferente se pudesse voltar no tempo.

“Quando eu descobri que estava grávida, tinha certeza que meu pai ia me m*tar, e ele ficou sem falar comigo por muito tempo. Foi difícil”, revelou emocionada em um vídeo no TikTok. “Fui mãe aos 17, sozinha, solteira, tive que ralar, pegar ônibus e metrô, sofria para ter grana e sustentar ele. Ele era uma criança e eu também.”

Em razão disso, a influenciadora afirma não saber explicar como cabe em seu coração ver o filho se casando e se tornando um homem “maravilhoso”. “Às vezes penso que tinha tudo para dar errado, que eu podia ser uma mãe muito melhor. Mas eu não tinha recursos”, continuou.

Em meio à emoção com o crescimento de Lucas, Maíra também comentou que o filho presenciou de perto todas as traições que ela e sua mãe sofreram ao longo da vida. Com isso, ao ter seu primeiro relacionamento, ele passou a ser muito traído e “criar uma narrativa” para doer menos.

‌



“Ele dizia que aceitava porque era um relacionamento aberto, mas só da parte dela, até que eu descobri algumas coisas muito fortes que estavam acontecendo”, contou a influenciadora. “Ele morava comigo e eu via muitas coisas, estava sofrendo muito [...] Falei pro meu filho que ele estava seguindo o meu exemplo de ser passivo e traído, de aceitar”, lembrou.

A dor de Lucas, segundo ela, foi uma de suas maiores motivações para buscar uma transformação em sua vida. “Quando vi que meu filho estava seguindo meus passos errados de falta de amor próprio, eu falei: ‘Estou acabando com a vida do meu filho, não só com a minha’. E mudei por ele.”

‌



Apesar de todos os desafios para criar o filho, Maíra Cardi afirma que não sente arrependimentos. “Eu falo que faria várias coisas diferentes, mas talvez não, porque se ele é assim… Sou grata, valeu a pena”, afirmou.

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias d a Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.