Saiba quem foi a primeira mulher de Renato Aragão; filha deles trabalha como motorista de aplicativo Marta Rangel foi casada com o ator por 30 anos e morreu em 2014, em decorrência de um câncer no pâncreas Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 10/04/2025 - 10h19 (Atualizado em 10/04/2025 - 10h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Renato Aragão e Marta Rangel foram casados por 30 anos Reprodução/Facebook/Juliana Rangel Aragão

A notícia de que o ator Renato Aragão teria uma filha adotiva, que trabalha como motorista de aplicativo para sobreviver, causou surpresa entre os fãs e rapidamente se espalhou pelas redes sociais. Com isso, muitos começaram a se perguntar quem seria a mãe de Juliana Aragão.

Nascida em 1936, Marta Rangel começou a namorar o intérprete de Didi Mocó aos 13 anos, em Sobral, no Ceará, cidade natal do humorista. Na época, o artista tinha 16 anos e ainda não pensava em seguir a carreira de comediante.

Antes mesmo de completar 18 anos, ela se casou com Renato. No entanto, ao contrário do que muitos pensam, ela teve outros três filhos com o ator, além de Juliana. Em 1960, nasceu o primeiro filho do casal, Paulo. Dois anos depois, Ricardo. Já em 1968, Renato Aragão Júnior veio ao mundo. Quase 10 anos depois, eles se tornaram pais da caçula.

Servidora pública federal, Marta foi sócia do marido na R.A. Produções e era a responsável por manter a família de pé. Assim, enquanto se dedicava à educação dos filhos e os preservava dos holofotes, Renato estava em ascensão como artista.

‌



Marta Rangel preservou os filhos dos holofotes Reprodução/Facebook/Juliana Rangel Aragão

A mulher, no entanto, se separou do ator após mais de 30 anos juntos. De acordo com o jornalista Rafael Spaca, diretor do documentário Trapalhadas sem Fim, que divulgou a história de que Juliana é motorista de aplicativo, o ator traiu a então esposa com Lilian Aragão, com quem é casado até hoje.

“Ela [Lilian] mente como respira. Aliás, ela foi amante do Renato, de novo, sem julgamento moral, mas ela conta uma história, uma fábula que não é verdadeira. O Renato estava com a Marta e ela foi amante do Renato Aragão”, disse o documentarista ao podcast Salada Cast.

‌



Marta Rangel foi morar com Juliana nos Estados Unidos após o divórcio Reprodução/Facebook/Juliana Rangel Aragão

Com o divórcio, Marta se mudou para os Estados Unidos com Juliana e as duas viveram por anos em Los Angeles. A ex-mulher de Renato, inclusive, se casou novamente com um americano chamado John. Entretanto, pouco antes de o casal abrir um posto de gasolina, ele morreu e ela foi quem geriu o local, chegando até a receber um prêmio por sua excelência administrativa, segundo Rafael.

Marta Rangel morreu em 2014, vítima de um câncer no pâncreas. Atualmente, Juliana, que é mãe de uma menina, vive com a família paterna, mas, conforme o relato do jornalista, seria rejeitada por eles. “Ela é um corpo estranho dentro da casa”, afirmou em entrevista ao podcast.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias d a Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.