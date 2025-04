Madonna e Elton John fazem as pazes após quase 25 anos brigados: ‘O muro entre nós caiu’ Cantora revelou nas redes sociais que os dois se encontraram em programa de televisão e se reconciliaram Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 09/04/2025 - 11h44 (Atualizado em 09/04/2025 - 11h44 ) twitter

Madonna e Elton John se reconciliaram após briga que durou quase 25 anos Reprodução/Instagram/@madonna

A paz reinou no mundo pop! Os cantores Madonna e Elton John se reconciliaram após ficarem quase 25 anos brigados e reataram a amizade. A informação foi revelada pela artista em uma publicação nas redes sociais.

Ao compartilhar uma foto abraçada com a voz de Rocket Man, ela escreveu: “Fui ver Elton John se apresentar no SNL [Saturday Night Live] neste fim de semana! Uau. Lembro-me de quando estava no ensino médio - saí de casa uma noite para ver Elton se apresentar ao vivo em Detroit! Foi uma apresentação inesquecível que me ajudou a entender o poder transformador da música. Vê-lo se apresentar quando estava no ensino médio mudou o curso da minha vida”.

Madonna continuou e contou que sempre se sentiu uma estranha enquanto crescia, e ver Elton John no palco a ajudou a entender que não havia problema em ser diferente, pelo contrário, isso era essencial.

A cantora, então, desabafou sobre o sentimento de descobrir que alguém que ela tinha como referência nutria algo contra ela. “Ao longo das décadas, me doeu saber que alguém que eu admirava tanto expressava publicamente sua antipatia por mim como artista. Eu não entendia”.

Em razão disso, ao saber que Elton John era o convidado musical do Saturday Night Live, ela decidiu ir ao programa de televisão americano. “Eu precisava ir aos bastidores e confrontá-lo. Quando o conheci, a primeira coisa que ele disse foi ‘Perdoe-me’ e o muro entre nós caiu. O perdão é uma ferramenta poderosa. Em minutos. Estávamos nos abraçando. Então ele me disse que tinha escrito uma música para mim e queria colaborar. Foi como se tudo tivesse se completado! E você pode dizer a todos, This is Your Song”, finalizou.

O cantor britânico respondeu à publicação de Madonna e agradeceu à artista por desculpá-lo. “Obrigado por vir me ver no SNL. E obrigado por me perdoar e perdão por minha boca grande. Não tenho orgulho do que disse. Particularmente quando penso em todo o trabalho inovador que você fez como artista… abrindo caminho para uma geração inteira de artistas femininas terem sucesso e serem fiéis a si mesmas”, disse o músico. “Você também foi uma das primeiras pessoas a se levantar contra o HIV/AIDS nos anos 1980, levando amor e compaixão a tantos que precisavam.”

A briga entre Elton John e Madonna começou nos anos 2000, quando o artista afirmou que a música Die Another Day, feita pela cantora para o filme 007: Um Novo Dia Para Morrer, era a pior faixa tema da história da saga. Em 2004, ele atacou a rainha do pop novamente e a acusou de usar dublagem em suas apresentações. Ela nunca respondeu às críticas publicamente.

