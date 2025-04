Emicida e o irmão, Fióti, pedem suspensão de processo para tentar um acordo amigável Rappers travam batalha judicial em razão da sociedade na empresa Laboratório Fantasma Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 09/04/2025 - 10h39 (Atualizado em 09/04/2025 - 10h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Emicida e Fióti pediram suspensão de processo na Justiça Reprodução/Instagram/@emicida/@fiotioficial

A disputa judicial entre os irmãos Emicida e Fióti parece estar caminhando para um desfecho. Os rappers, que se enfrentam na Justiça devido à sociedade que mantinham na Laboratório Fantasma, protocolaram, na última terça-feira (8), um pedido de suspensão do processo por 180 dias, para resolver a questão amigavelmente. As informações estão disponíveis no sistema do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).

A petição foi assinada por Leandro (nome de batismo de Emicida), Evandro Fióti e pela própria empresa, fundada por ambos em 2010. O pedido foi feito com base no artigo 313, inciso II, do Código de Processo Civil.

Emicida anunciou o fim de sua parceria profissional de 16 anos com o irmão no dia 28 de março, o que surpreendeu os fãs da dupla. Dias depois, surgiu a informação de que o cantor de AmarElo acusou Fióti de desviar R$ 6 milhões da Laboratório Fantasma. A denúncia foi negada pelo empresário, e Dona Jacira, mãe deles, ficou ao lado do filho caçula.

O caso iniciou em novembro de 2024, quando Emicida solicitou o desligamento de Evandro Fióti do quadro de sócios da empresa. Os irmãos assinaram um contrato em dezembro e firmaram acordos para a saída do mais novo.

‌



No entanto, na Justiça, Fióti afirma que Emicida descumpriu o que foi estabelecido, com um conflito societário e a denúncia de desvio de recursos. Ele solicita, em caráter de urgência, o bloqueio das contas bancárias da Laboratório Fantasma e que seu irmão não se apresente como o único sócio do grupo.

A defesa de Emicida, por outro lado, afirma que, desde a fundação da empresa, ele sempre foi o proprietário da maior parte das ações, com 90% do quadro societário, enquanto Fióti possuía 10%. Emicida venceu a primeira etapa do processo.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias d a Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.