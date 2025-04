Saiba quem é Lucas Camacho, filho de Marcola que anunciou parceria com Oruam Adolescente está em busca de carreira na música e demonstra a admiração pelo líder do PCC nas redes sociais Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 08/04/2025 - 14h27 (Atualizado em 08/04/2025 - 14h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lucas Camacho vai lançar música com Oruam Reprodução/Instagram/@camacho.rlk/@oruam

O nome de Lucas Camacho, filho de Marcola, líder do Primeiro Comando da Capital (PCC), se tornou assunto nas redes sociais após a informação de que ele lançará uma música com Oruam, filho de Marcinho VP, líder do Comando Vermelho (CV).

O adolescente, de 16 anos, vive em São Paulo (SP) e está em busca de uma carreira no meio musical. A parceria pode ser uma forma de consolidar sua entrada na indústria. Além disso, ele está no 3º ano Ensino Médio e pretende cursar Economia.

Nas redes sociais, Lucas não esconde a admiração pelo pai. Uma postagem em homenagem ao criminoso, inclusive, está fixada em seu perfil e mostra uma foto do estudante criança e uma de Marcola tirada na prisão, com uma placa no pescoço identificando o crime cometido. “Roubo a banco/20/7/1999”.

Na legenda da publicação, o adolescente escreveu: “Sinto sua falta q o tempo do relógio não seja violento ❤️”. O post recebeu o apoio de diversas pessoas, que pediram a liberdade do líder do PCC.

‌



Lucas Camacho acumula mais de 100 mil seguidores nas redes sociais, onde compartilha sua rotina e mostra viagens internacionais, carros de luxo e peças de grife.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias d a Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.