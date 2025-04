Filha de Renato Aragão trabalha como motorista de aplicativo para sobreviver, diz jornalista Juliana Rangel Aragão seria renegada pelo pai e fez vaquinhas na internet para cobrir despesas pessoais Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 08/04/2025 - 12h53 (Atualizado em 08/04/2025 - 13h27 ) twitter

Renato Aragão tem filha mais velha que seria escondida pela família Reprodução/Instagram/@renatoaragao

O jornalista Rafael Spaca, diretor do polêmico documentário em produção Trapalhadas sem Fim, fez uma revelação surpreendente sobre a família do ator Renato Aragão, o eterno Didi Mocó.

Em entrevista ao podcast Salada Cast, o documentarista revelou que o artista tem uma filha mais velha, Juliana Rangel Aragão, que, embora viva com ele em sua mansão, seria renegada pelos familiares. “Tem outra filha dele, a Juliana, que eles escondem. A Juliana foi adotada pelo Renato e pela Marta Rangel, sua primeira esposa. Ela pouco aparece”, contou Rafael.

Segundo o jornalista, a filha mais velha de Renato Aragão trabalha como motorista de aplicativo. “Se você buscar na internet, vai ver que ela fez uma vaquinha para pagar algumas despesas pessoais”, acrescentou.

O Blog da Fabíola Reipert confirmou que Juliana usou o site Vakinha para pedir ajuda financeira em duas situações. Em 2021, ela criou uma campanha com a meta de R$ 550 para comprar medicamentos para asma.

‌



Já em novembro de 2023, ela iniciou uma nova arrecadação, desta vez visando levantar R$ 2.000 para consertar o ar-condicionado do carro que utiliza para trabalhar. “Estou trabalhando no calor e passando mal, pois sou asmática. Não estou conseguindo juntar o dinheiro para pagar o conserto”, explicou.

Além disso, Rafael afirmou que Juliana levou um “calote” de Renato Aragão e sua mulher, Lilian. “Ela é um corpo estranho dentro da casa”, disparou o documentarista.

‌



Juliana Aragão fez duas vaquinhas na internet Reprodução/Vakinha/Juliana Rangel Aragão

Apesar de viver longe dos holofotes, a filha mais velha de Renato Aragão já publicou fotos ao lado do pai e da irmã mais nova nas redes sociais. Nos registros, feitos durante uma viagem a Orlando, nos Estados Unidos, aparece também o ator Nicolas Prattes, ex-namorado de Lívian Aragão e atual marido de Sabrina Sato.

Renato Aragão não segue a filha no Instagram Reprodução/Facebook/Juliana Rangel Aragão

Juliana Aragão publicou uma foto ao lado de Lívian Aragão e Nicolas Prattes Reprodução/Facebook/Juliana Rangel Aragão

