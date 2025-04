Morre Jay North, ator de ‘Dennis, o Pimentinha’, aos 73 anos Ator faleceu devido a consequências de um câncer colorretal Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 07/04/2025 - 12h39 (Atualizado em 07/04/2025 - 12h55 ) twitter

Jay North ficou famoso por seu papel em "Dennis, o Pimentinha" Divulgação

O ator americano Jay North, famoso por ter sido o primeiro protagonista da série Dennis, o Pimentinha, morreu aos 73 anos, no último domingo (6). A morte ocorreu em sua residência em Lake Butter, na Flórida, Estados Unidos, ao lado de sua família.

Segundo informações do TMZ, a morte ocorreu em decorrência de um câncer colorretal.

Jay North deixa sua terceira esposa, Cindy, e três enteadas.

