Cantor Daniel é processado por músico, que pede R$ 367 mil e cita ‘ameaça velada’ Ex-integrante da banda do artista busca reconhecimento de vínculo de trabalho e reparação por danos morais Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 07/04/2025 - 12h17 (Atualizado em 07/04/2025 - 12h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cantor Daniel está sendo processado por ex-integrante de sua banda Reprodução/Instagram/@cantordaniel

O cantor Daniel, de 56 anos, está sendo alvo de uma ação na Justiça do Trabalho de São Paulo, movida por um ex-membro de sua banda. O profissional pede o reconhecimento do vínculo empregatício com o artista e o pagamento de uma indenização por danos morais.

Segundo o processo, obtido pelo Uol Splash, ele teria sido contratado em 28 de abril de 2023 para trabalhar como músico na equipe do sertanejo e permaneceu na função até 5 de fevereiro de 2025.

O ex-integrante da banda de Daniel afirma que, apesar de desempenhar atividades diretamente para o cantor, era forçado a emitir notas fiscais em nome de outras empresas. A prática, de acordo com o homem, era uma estratégia para mascarar a relação de emprego.

Entre as provas apresentadas pelo profissional, está um áudio em que um produtor musical da equipe admitiria que não havia um contrato formal de prestação de serviços e ainda teria feito ameaças veladas caso o assunto fosse levado à Justiça.

‌



O músico também busca reparação por danos morais, pois alega que sua imagem foi utilizada nas redes sociais de Daniel sem autorização ou remuneração. O valor total da causa é de R$ 367.469,16.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias d a Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.