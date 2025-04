Maria Clara Gueiros é assaltada em táxi em São Paulo: ‘Assaltante deu um soco no vidro’ Atriz falou nas redes sociais sobre o ocorrido e alertou os seguidores Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 04/04/2025 - 14h14 (Atualizado em 04/04/2025 - 14h17 ) twitter

Maria Clara Gueiros foi assaltada em São Paulo Reprodução/Instagram/@mcgueiros

A atriz Maria Clara Gueiros, de 59 anos, sofreu um assalto em São Paulo na noite da última quinta-feira (3), durante um trajeto de táxi. Segundo um pronunciamento da artista nas redes sociais, ela não teve machucados graves, mas o criminoso levou o seu telefone.

“Roubaram meu celular em São Paulo. Estava num táxi e o assaltante deu um soco no vidro, arrancou o telefone da minha mão. Machuquei um pouco a mão pela violência da coisa”, afirmou em um texto publicado nos stories do Instagram.

A humorista afirmou estar bem após o ocorrido e reforçou que qualquer comunicação estranha de seu número de celular não foi feita por ela. “Quando conseguir usar meu número de novo, aviso por aqui”, completou.

Maria Clara Gueiros ainda deixou um alerta aos seus seguidores que moram em São Paulo: “Cuidado. Esse tipo de assalto está acontecendo muito”.

